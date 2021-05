'Famiglie arcobaleno, Comune Modena sostiene chi propone maternità contro la legge'

'A quanto ammontano le spese sostenute dall’amministrazione per il calendario eventi del maggio 2021 per la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia e quali contributi sono stati erogati alle associazioni che hanno collaborato alla loro realizzazione? Con quali finalità di interesse collettivo il Comune di Modena ha coinvolto nel calendario eventi 2021 l’associazione Famiglie Arcobaleno, nel cui statuto viene promossa la gestazione per altri, e inserito nel calendario degli eventi la Festa delle Famiglie organizzata dalla citata Associazione? Nel progetto “Officine della Solidarietà” proposto nelle scuole si è discusso del disegno di legge Zan? E in tal caso si è dato spazio in modo plurale alle opinioni in campo?' Le domande sono poste dal consigliere Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini in una interrogazione appena depositata.'Nello statuto dell’associazione Famiglie Arcobaleno all’articolo 2 si legge che l’Associazione: “si propone di riunire coppie e singoli gay e lesbiche e persone transessuali che abbiano o desiderino avere e crescere dei figli e delle figlie. Accoglie inoltre tutti coloro i quali vogliano sostenere questo desiderio e impegno” e ancora: “l’associazione difende e sostiene le scelte operate da lesbiche e gay e persone transessuali per mettere al mondo dei figli e figlie e crescerli nell’amore e nel rispetto, così come nella verità del loro concepimento e, quando possibile, delle loro origini” e successivamente “l’associazione difende e sostiene tutte le scelte procreative di adulti, single e in coppia quando attuate nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte e se operate da adulti consenzienti” e si afferma infine che l’Associazione ha tra le finalità quella di far sì che la “procreazione Medicalmente assistita e i percorsi di gestazione per altri siano aperti alle coppie dello stesso sesso e ai singoli” - fa notare Elisa Rossini -. Queste affermazioni appaiono in netta contraddizione con la legge 76/2016 che disciplina le unioni civili e del resto l’articolo 1 della legge 40/2020 stabilisce che chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia un minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro e che chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad un milione di euro. Faccio inoltre presente che l’articolo 12 della legge Regione Emilia Romagna 15 del 2019 stabilisce che la Regione non debba concedere contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità. F erma restando l’accoglienza e la non discriminazione che deve guidare l’operato del Comune nell’erogazione dei servizi e nell’interlocuzione con i cittadini e la promozione di tali fondamentali principi, non si comprende dunque il sostegno da parte dell’Ente alle rivendicazioni di associazioni che hanno nel proprio statuto finalità evidentemente in contrasto con disposizioni di legge per altro poste a tutela dei minori e delle donne'.