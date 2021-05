Fanghi tossici come fertilizzanti, indagato anche direttore Aipo: 'Priolo intervenga'

“Il quadro emerso dall’indagine della Procura di Brescia sui fanghi tossici sversati nei campi nel Nord d’Italia è davvero inquietante. Come lo è il fatto che risulti indagato anche il direttore di AiPo, Luigi Mille. Per questo crediamo sia opportuno che l’assessore Priolo venga al più presto in Commissione per spiegare come e quanto la scoperta fatta in Lombardia interessi la nostra regione, in particolare la zona di Piacenza”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’indagine sullo sversamento illecito di almeno 150mila tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze inquinanti, spacciati per fertilizzanti e smaltiti su circa 3mila ettari di terreni agricoli tra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.. “È necessario che l’assessore regionale all’ambiente svolga al più presto un’informativa su quanto accaduto in modo da capire nel dettaglio quanto e come l’indagine abbia toccato terreni presenti nella nostra regione – aggiunge Silvia Piccinini – Frasi shock come quelle riportate agli atti dell’inchiesta e che evidenziano come i fanghi venissero sversati in campi agricoli in cui si coltivavano mais o altri prodotti destinati ai nostri mercati, sono molto gravi e ci aspettiamo che la Regione prenda una posizione netta su questo tema” conclude la capogruppo regionale M5S.