Fdi sorpassa Pd. Ora il primo partito italiano è contro il Green Pass

Il primo partito italiano da oggi è contro il Green Pass. Il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Partito democratico nel consenso degli italiani ai partiti è certificato dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 21 gennaio 2022 su un campione di mille persone.Negli ultimi sette giorni Giorgia Meloni, da sempre ferocemente e pubblicamente contraria al Green Pass, ha guadagnato uno 0,1% necessario per essere primo partito ai danni di Enrico Letta, che perde 0,2% nell’ultima settimana.Ora il primo partito è dunque FDI con il 20,6%, di poco sopra il PD (20,5%). Terza piazza per la Lega (18,5%) che guadagna 0,2%. Tonfo del M5S (-0,6%), quarto con il 13,7%. Si avvicina quindi Forza Italia, quinta col 9,3% (+0,1%). Quindi Azione/+Europa 4,9% (+0,1%), Sinistra italiana 2,5% (+0,2%), Italia viva 2,3% (+0,1%), Europa Verde 2,2% (+0,1%).Cala la fiducia nel governo Draghi, solo nell’ultima settimana l’esecutivo guidato dall’ex presidente della BCE perde lo 0,6%. Ora il governo Draghi ha il 51,4% della fiducia. A metà febbraio, poco dopo essersi insediato, l’esecutivo raggiunse il 59% ma è arrivato a metà maggio anche poco sopra il 45%.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.