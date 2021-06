Fdi: 'Vaccini, hanno messo a rischio salute dei ragazzi per uno spot'

'Ma che bisogno c’era di anticipare la vaccinazione dei ragazzi, se non l’ansia di accelerare le pratiche del “liberi tutti” estivo che già l’anno scorso aveva portato male? Per uno spot stanno mettendo a rischio la vita di tante persone? Bastava stare alle regole, vaccinare ognuno con i vaccini adatti alla propria età'.Lo afferma Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia.'E invece il 'Governo dei migliori' e le Regioni hanno scherzato col fuoco e ora devono fare marcia indietro. E' uno scandalo: se uno scempio così lo avessero fatto Berlusconi, D'Alema o Conte sarebbe venuto giù il mondo e invece qui tutto in punta di penna. Il Governo Draghi e le Regioni, la nostra Regione messa sempre sul gradino più alto dal Governatore, portano la responsabilità politica del caos vaccini e del fatto che abbiamo tante persone a rischio perché si sono fatte le cose “con i piedi” pensando non alla salute, ma agli spot elettorali'.