Federconsumatori Emilia Romagna: 'Boicottate i prodotti da Israele'

'Federconsumatori Emilia-Romagna esprime il proprio sdegno profondo e la più ferma condanna per le continue e gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione civile palestinese. Le immagini e le testimonianze che giungono quotidianamente dai Territori Occupati mostrano con drammatica chiarezza una realtà di violenza sistematica, repressione e distruzione che non può lasciare indifferenti cittadini, istituzioni e consumatori. In quanto associazione che tutela i diritti dei consumatori e promuove un consumo consapevole, riteniamo doveroso fare appello alla responsabilità etica di ciascuno. Per questo motivo, Federconsumatori Emilia-Romagna invita tutti i cittadini a boicottare i prodotti e i servizi provenienti dallo Stato di Israele, così come a sospendere ogni forma di turismo e viaggio verso Israele, finché perdureranno queste gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali delle persone'. Così, in una nota Federconsumatori regionale.'Il boicottaggio dei consumatori è da sempre uno strumento legittimo di protesta e pressione politica non violenta. È una forma di attivismo civile e democratico che consente di esprimere dissenso verso pratiche ritenute inaccettabili, incidendo direttamente sulle dinamiche economiche di chi le perpetua. I consumatori hanno il potere di influire sulle scelte politiche attraverso le proprie decisioni di acquisto e di consumo: usarlo è un atto di responsabilità.Questa iniziativa non è mossa da motivazioni ideologiche, ma da un imprescindibile principio morale: non possiamo restare in silenzio di fronte all’oppressione. Il boicottaggio è oggi una forma concreta per affermare i valori universali della giustizia, della pace e della dignità umana. È un atto di solidarietà nei confronti di una popolazione martoriata e una richiesta forte affinché la comunità internazionale agisca per il rispetto del diritto e per la fine delle ostilità. Federconsumatori Emilia-Romagna continuerà a vigilare e a informare i cittadini, promuovendo un consumo non solo informato, ma anche eticamente orientato'.