'L'invito è rivolto anche al Presidente Conte e ad altri esponenti di governo del M5S che vorranno essere presenti ma fino ad ora i rappresentanti nazionali del M5S presenti nel programma politico della festa saranno il Viceministro Laura Castelli e il Presidente della commissione antimafia Nicola Morra' - afferma Stefano Vaccari, responsabile organizzazione PD nazionale nel suo breve intervento alla presentazione, questa mattina, insieme al Segretario provinciale Davide Fava e al Vice-segretario regionale Ouidad Bakkali, in un'area di Ponte Alto ancora ovviamente deserta, del programma della Festa Nazionale dell'Unità. 'Siamo in attesa di definire la telefonata, ma se tutto andrà come speriamo avremo in videoconferenza anche il presidente del Brasile, Lula' - annuncia poi Vaccari. La sedia dalla quale parla è inchiodata, come lo saranno tutte quelle presenti negli spazi pubblici della festa dove a tutti verrà misurata la febbre (all'ingresso) e dove tutti dovranno sempre indossare le mascherine, anche neglispazi all'aperto. Eccetto durante pranzi e cene ai ristoranti.Oltre 50 gli appuntamenti politici dal 26 agosto al 13 settembre, quando la festa sarà chiusa dallintervento del segretario nazionale, Nicola Zingaretti. Un palco politico dove non ci saranno solo gli esponenti di governo e del PD ma anche di quel mondo associazionistico di sinistra e gravitante nella galassia PD. Ed ecco che com furono protagonisti sul palco elettorale del Presidente della Regione Stefano Bonaccini (per lui la serata dell'11 settembre), protagonista sul palco della Festa PD, Mattia Sartori, con le sardine che dopo mesi di silenzio utilizzerà il palcoscenico nazionale della festa. Che diventerà tale anche per Don Luigi Ciotti e Libera, da sempre presente negli appuntamenti PD.Lontani i tempi in cui qua a là appariva nel programma qualche nome dell'opposizione. Capitaba anche quando al governo c'era il centro-destra, figuriamoci oggi, con il PD al governo insieme ai 5stelle. Il dibattito, se di questo si può parlare, sarà a senso unico, e tra di loro. Al netto di ciò, la valenza nazionale della Festa, a Modena, i grandi nomi comunque li porteràTra i ministri sono attesi(28 agosto),(30 agosto),(31 agosto),(3 settembre),(7 settembre),(7 settembre),(8 settembre),(11 settembre),di Italia viva.

Sul fronte europeo sono attesi il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (4 settembre), il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni (5 settembre), il primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans (11 settembre), la capogruppo S&D Iraxte Garcia (3 settembre) e il leader del Pse Sergei Stanishev (5 settembre).



Insieme al segretario nazionale Nicola Zingaretti sono attesi alla festa di Modena anche il vicesegretario nazionale Andrea Orlando (4 settembre), il capogruppo alla Camera Graziano Delrio (2 settembre), il capodelgazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei (3 settembre), la portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche Cecilia D’Elia (30 agosto), la presidente del partito Valentina Cuppi (6 settembre), il presidente della Fondazione Pd Gianni Cuperlo (5 settembre). Tra le forze politiche non PD, ed ex PD che sostengono la maggioranza di governo, Pier Luigi Bersani (18 settembre) e Vasco Errani (8 settembre) di Articolo 1 – Mdp.



Sul fronte regionale sarà presente la vicepresidente dell'Emilia-Romagna Elly Schlein (7 settembre), il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (11 settembre).



Modena come palcoscenico per la campagna elettorale delle prossime elezioni regionali. I candidati del centro sinistra in Toscana Eugenio Giani (31 agosto) e nelle Marche Maurizio Mangialardi (28 agosto).



In una ipotetica categoria 'A volte ritornano' alla Festa nazionale dell’unità anche l’ex premier Enrico Letta (31 agosto) e Walter Veltroni (9 settembre), il fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera Don Luigi Ciotti (29 agosto) e Gianrico Carofiglio (4 settembre). Saranno presenti, inoltre, alcuni rappresentanti del movimento delle Sardine, tra cui Mattia Sartori. Sulla scia dei tanti anniversari che si concentrano in questo 2020 si ricorderanno le drammatiche stragi del terrorismo, i grandi personaggi come Nilde Iotti e Gianni Rodari, i 75 anni dalla Liberazione come i 75 anni delle Feste de l’Unità, anniversari sportivi come i 50 anni da quella che viene considerata la partita del secolo: Italia-Germania 4-3.



Gi.Ga.



Nella foto, un momento della presentazione. Da sinistra, Davide Fava, Segretario provinciale PD, Ouidad Bakkali, Vice-segretaria regionale PD, e Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione PD Nazionale