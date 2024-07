Finanziamento all'Anpi: dal Comune 22.000 euro per il 2024

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' quanto disposto dalla giunta comunale di Modena nei giorni scorsi. Per ottenere il finanziamento, rinnovato di fatto allo stesso importo dello scorso anno, l'Anpi ha rendicontato il lavoro svolto nella prima della parte dell'anno e quanto intende fare per il rimanente. Oltre alle tradizionali iniziative per il 25 aprile, alcune pubblicazioni e iniziative nelle scuole ci sono altre iniziative che, senza considerare il merito, cozzano almeno in termini di opportunità.

Tra queste la Pastasciutta antifascista, organizzata il 25 luglio alla Polisportiva a San Damaso, in quanto evento a pagamento, che già prevede una finanziamento. Ovvero, lungi dall'entrare nel merito dei contenuti dell'iniziativa, è evidente in questo caso il fatto che si vada a finanziare con denaro pubblico una iniziativa di fatto privata a pagamento. Ma, come detto, la Pastasciutta Antifascista, rappresenta comunque un caso all'interno di una lunga serie di iniziative pubbliche e gratuite strettamente legate ai temi legati alla resistenza e alla sua storia. Iniziative che la stessa Anpi riassume e che qui riportiamo.



L'Anpi ha:



prodotto e pubblicato due numeri, dei quattro previsti per l’anno 2024, della rivista: “Resistenza ed antifascismo oggi” organizzato, in collaborazione con la Sezione modenese del Movimento Federativo Europeo, un ciclo di incontri dal titolo: “Quale Europa? Presente e futuro dell'Unione Europea” con quattro conferenze svolte da esperti nel periodo dall'11 marzo al 4 aprile 2024 organizzato, il 18 aprile 2024, il convegno: “La Resistenza del lavoro” sull'80esimo degli scioperi del 1944 a Modena, con Lorenzo Bertucelli, docente UNIMORE e l'intervento di CGIL, CISL e UIL organizzato, il 21 aprile 2024, la “Festa della Resistenza” presso la Polisportiva Sacca, prevedendo proiezione di filmati e letture, con l'adesione di FIAP, ALPI, ANPPIA, ARCI, UISP, CGIL, CISL e UIL organizzato, il 24 aprile 2024, l'evento musicale Nuove Resistenze, con alcuni gruppi musicali giovanili, presso la Polisportiva Villa d'Oro realizzato l'iniziativa: “Strade della Liberazione. Un fiore al partigiano.” Deposizione di fiori nelle strade dedicate a partigiani ed antifascisti, in occasione della Festa della Liberazione organizzato la deposizione di corone di alloro e fiori ai cippi dei partigiani, in collaborazione con i Quartieri della città, con la partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole elementari e medie, in occasione della Festa della Liberazione organizzato incontri nelle scuole elementari e medie del Comune di Modena, con alunni ed insegnanti, sul significato della ricorrenza del 25 aprile organizzato un ciclo di incontri con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore “F. Corni”, frequentanti le classi 3°, 4° e 5°, su: “Dalla Resistenza alla Costituzione”, con la collaborazione di giovani storici predisposto l'organizzazione dell'iniziativa: “pastasciutta antifascista”, prevista a San Damaso per il prossimo 25 luglio, con letture e musica, in ricordo della festa di Casa Cervi per la fine del regime fascista.

la realizzazione di un numero straordinario del periodico dedicato all'80° della costituzione dell'Associazione; - la realizzazione di due numeri della rivista: “Resistenza ed antifascismo oggi”la presentazione di libri nell’ambito della rassegna Libri&Autorila realizzazione di una conferenza in ricordo del centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, in collaborazione con FIAP; - l'organizzazione di un ciclo di quattro incontri su: “Il fascismo dopo il regime” sulla storia delle formazioni e dei movimenti di estrema destra in Italia ed in Europa.