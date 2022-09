Fiorini (Lega): 'Il Pd nasconde il candidato signor No Bonelli'

'Perché il Pd nasconde il candidato “Signor No” Bonelli e non lo fa venire sul collegio Uninominale di Imola? Perché ha paura di lui e di quello che può dire. Penso proprio che sia questo il motivo, dato che non si è ancora visto qui a Imola, né sull’Appennino, tra Bologna e Modena'. Lo dichiara la deputata della Lega Benedetta Fiorini, candidata nell'uninominale di Imola.'Lo dico a maggior ragione oggi, dopo che in tv ha ribadito che è contrario al rigassificatore di Piombino, mentre a Ravenna, i suoi amici e anche il suo partito, hanno manifestato contro la realizzazione di quello in Adriatico. Faccia la pace con se stesso, dal momento che cambia idea ogni giorno; ma soprattutto, credo che per gli elettori sarebbe utile che si chiarisse definitivamente con il Pd e il presidente della Regione Stefano Bonaccini - chiude la Fiorini -. Lo devono agli italiani, visto che stanno su posizioni diametralmente opposte e quando uno fa, l’altro disfa. A questo punto mi chiedo: ma Bonelli ci è o ci fa?'