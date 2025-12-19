Fir Campogalliano, 43 lavoratori a rischio: pressioni sulla parlamentare di Fdi Gruppioni, figlia del patron

Sono ore d'ansia per i 43 lavoratori e lavoratrici della Fir di Campogalliano. E' previsto per oggi il vertice in Confindustria coi sindacati per cercare di scongiurare la chiusura annunciata dalla proprietà. Ricordiamo che l’azienda che produce termosifoni quando il suo nome era Faral, fu anche uno sponsor importante del Modena Calcio e circa 13 anni fa passò alla Sira Industrie di Bologna della famiglia Gruppioni.

E in un cambio di strategia della famiglia Gruppioni si concentrano le speranze dei lavoratori che rischiano di perdere il lavoro proprio alla vigilia di Natale, per questo tra le strade esplorabili vi è anche quella che conduce al Parlamento e a un dialogo coi parlamentari modenesi, in particolare quelli di Fratelli d'Italia.

La deputata meloniana bolognese Naike Gruppioni (dopo aver vestito le casacche di Azione e Italia Viva) è infatti figlia del presidente del gruppo Sira, Valerio Gruppioni ed è stata per nove anni vicepresidente di Sira Industrie nella quale, in base al curriculum presente sul sito del Ministero dell'Interno, riveste ancora il ruolo di Consigliere delegato di Automotive Department for customer satisfaction. Ora 43 famiglie modenesi sperano che i parlamentari di Fdi del territorio, Daniela Dondi e Michele Barcaiuolo, possano in qualche modo convincere, anche sul piano umano, la figlia del patron per un 'miracolo natalizio'.

Giuseppe Leonelli

