Forza Italia, lo strappo in Noi Moderati. Coppi: 'Io voto Platis'

qui l'articolo ). Si tratta di Manuela Spaggiari e Gianni D'Onofrio. Lo storico esponente del partito di Lupi a Modena, Francesco Coppi, ha però deciso di non sostenere la corsa dei due compagni d'area, ma di appoggiare quella dell'esponente di Forza Italia Antonio Platis. 'Il gruppo che rappresento sosterrà convintamente Antonio Platis - afferma Coppi -. Si tratta di una decisione presa da tempo e frutto di un percorso comune con Antonio. La sua presenza in lista del resto è stato il motivo per cui non mi sono candidato, proprio per evitare una competizione interna'.

E' evidente come la scelta esplicita di Coppi, mirandolese come lo stesso Platis, rappresenti una spaccatura all'interno di Noi Moderati con i due candidati in lista che, a questo punto, non potranno contare sulle preferenze di Coppi il quale alle ultime Europee ottenne 2340 preferenze (in un collegio che comprendeva l'Italia nord-orientale), finendo a una incollatura da Platis, 2416 preferenze. Una scelta di campo ovviamente importante anche per Platis impegnato nel derby delle preferenze con Giacobazzi e Gidari.

g.leo.

Nella foto Coppi e Spaggiari