Forza Italia, nuova capogruppo Ronzulli: 'Nulla da chiarire con Fdi'

'Sono assolutamente entusiasta che il Presidente Berlusconi, che ringrazio, abbia ritenuto di indicare il mio nome alla guida del gruppo al Senato. Essere stata eletta all'unanimità è per me motivo di grande orgoglio e sono pronta a mettermi al lavoro e a ricambiare la fiducia che i colleghi hanno riposto in me'. Così Licia Ronzulli commenta in una intervista al Giornale, la sua elezione per acclamazione a capogruppo al Senato per Forza Italia.'Non c'è nulla da chiarire, quello con Fratelli d'Italia è un rapporto consolidato all'interno di un'alleanza solida che ci ha visto vincere le elezioni tutti insieme. Alcune incomprensioni in questa fase sono fisiologiche - afferma la Ronzulli -. Tutto il centrodestra è al lavoro per dare all'Italia una squadra di governo in grado di rispondere alle grandi questioni che da tempo aspettano di essere affrontate e risolte, ma anche per superare le emergenze, su tutte quella energetica, con cui sono alle prese gli italiani. C'è un grande fermento in questi giorni e dopo la formazione del governo l'attività parlamentare partirà a pieno regime. Siamo pronti a impegnarci al massimo e a fare la nostra parte in una maggioranza in cui siamo assolutamente fondamentali'.