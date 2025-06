Forza Italia, Pagliani a capo del Dipartimento agroalimentare regionale

Prendono ufficialmente il via i Dipartimenti regionali di Forza Italia in Emilia-Romagna, un’iniziativa promossa dal coordinatore regionale, Rosaria Tassinari, e dall’avvocato Manes Bernardini. 'L’obiettivo è quello di costruire una rete regionale capillare in grado di elaborare proposte programmatiche concrete, innovative e profondamente legate ai territori, in particolare su temi strategici per il futuro economico della nostra regione - si legge in una nota -. Tra le prime nomine, di particolare rilievo è quella dell’avvocato Giuseppe Pagliani, già consigliere provinciale di Forza Italia a Reggio Emilia, chiamato a dirigere il Dipartimento regionale Agroalimentare e Sicurezza Alimentare. Una scelta coerente con la sua lunga esperienza nel settore e con l’importanza che l’agroalimentare riveste in Emilia-Romagna, regione leader a livello nazionale per la qualità delle sue produzioni e per il valore delle sue filiere'.'Sono onorato e soddisfatto per il gravoso ma stimolante incarico affidatomi dai vertici regionali e nazionali di Forza Italia: la guida del Dipartimento Agroalimentare e Sicurezza Alimentare per l’Emilia-Romagna. La nostra è una delle regioni più vocate d’Europa per l’agroalimentare, un settore che rappresenta un pilastro economico, occupazionale e culturale. Credo sia arrivato il momento di valorizzarlo con ancora maggiore forza e visione strategica, rispetto a quanto fatto finora - afferma Pagliani -.L’istituzione di un Dipartimento regionale strutturato e ramificato, con sottodipartimenti in tutte le province, è una scelta lungimirante. È una risposta concreta alla necessità di ascolto dei territori e di costruzione di politiche coerenti con le esigenze del mondo agricolo, produttivo e agroindustriale. Il mio impegno sarà immediato: lavorerò per raccogliere le istanze locali, dare voce ai produttori e portare avanti un’azione incisiva che metta al centro la valorizzazione delle eccellenze locali, la promozione dei prodotti emiliano-romagnoli nei mercati nazionali e internazionali, e l’attenzione alla sicurezza alimentare, tema essenziale per garantire qualità, salute e tracciabilità lungo tutta la filiera. Il Dipartimento opererà in stretta sinergia con il Governo italiano, proponendo iniziative e soluzioni concrete per rafforzare l’intero comparto agroalimentare regionale. Nei prossimi giorni sarà avviata la formazione dei primi gruppi provinciali, a partire da Reggio Emilia, ma con l’obiettivo di costruire una rete solida e competente in tutta l’Emilia-Romagna. Ogni provincia avrà referenti dedicati, capaci di rappresentare il territorio e contribuire attivamente a una visione comune di sviluppo e valorizzazione del settore agroalimentare'.