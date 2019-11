Gasparri: 'Emilia Romagna forte grazie agli emiliani non al PD che li usa'

Modena

'Se in Emilia qualcosa funziona e' per la laboriosita' della gente di questa terra, sia nelle coste romagnole sia nelle grandi aziende emiliane. Non si scambi questa capacita' di popolo con meriti di un partito che, semmai, questa capacita' l'ha usata a suo vantaggio con le sue cooperative, le sue sovrastrutture e le sue burocrazie, imponendo una sorta di tangente politico-morale-economica ad una realta' che ha bisogno di un ricambio, e che spero possa riconoscersi finalmente in un'amministrazione di centrodestra'.Attacca cosi' Maurizio Gasparri da, avviando oggi la campagna elettorale di Forza Italia nei capoluoghi emiliani in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. A Modena appuntamento insieme ai parlamentari Benetta Fiorini, Enrico Aimi, al coordinatore provinciale azzurro Piergiulio Giacobazzi e ai candidati alle elezioni regionali Andrea Galli ed Antonio Platis.'Le differenze tra noi ed il PD sono emormi. Loro vogliono regalare la cittadinanza a tutti, noi no. Noi vogliamo tutelare la famiglia tradizionale, loro la attaccano, noi vogliamo meno tasse, loro le aumentano, noi metteremo in campo una importante riforma sulla casa come quella messa in campo dal governo Berlusconi. Sosteniamo la piccola-media impresa e vogliamo in Emilia-Romagna meno burocrazia, meno oppressione fiscale e piu' trasparenza nella gestione dei servizi sociali'Ciò detto, 'dobbiamo sostenere con convinzione Lucia Borgonzoni, che puo' contare su Forza Italia. L'elettorato che noi portiamo a questa coalizione sara' decisivo, sara' quello che fara' la differenza. Nel campo degli avversari ci sono spaccature e discese in campo dei grillini, quindi aumentano le nostre possibilita' di successo.È una battaglia all'ultimo voto e lo sappiamo benissimo: quindi, rispetto per tutte le componenti del centrodestra e attenzione- insiste Gasparri- all'apporto che Forza Italia garantira'. Vogliamo costruire una nuova stagione per questo territorio con gente di questo territorio'.