'Gestione impianti sportivi a Nonantola, il disinteresse della giunta'

'La giunta e il sindaco – denuncia Grella – erano tenuti a garantire che tutti i requisiti previsti dal bando in questione venissero rispettati, e invece hanno permesso che per anni non fosse presentata la garanzia fideiussoria, fondamentali per tutelare gli interessi pubblici. Ancor più grave è il fatto che non risulti applicata alcuna penale, nonostante il bando preveda sanzioni di 100 euro per ogni giorno di inadempienza.

Questa gestione superficiale non solo disattende le norme, ma crea un precedente pericoloso per il rispetto delle regole nella gestione delle risorse pubbliche'.

'A tal proposito – chiarisce il consigliere – Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla Giunta di Nonantola in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali affidati in sub-concessione alla Polisportiva Nonantola. Nel documento si chiede se l’Amministrazione sia a conoscenza del mancato rispetto delle condizioni previste dal bando, in particolare per quanto riguarda l’assenza della garanzia fideiussoria obbligatorie. Inoltre, si chiede se siano state applicate alla Polisportiva Nonantola le penali giornaliere previste dal bando per ogni giorno di inadempienza, e quante di queste siano state effettivamente pagate. Infine, viene chiesto quali misure concrete intenda adottare la Giunta per affrontare una situazione che, a distanza di anni, rimane irrisolta, con il sub-concessionario che non ha ancora ottemperato agli obblighi contrattuali'.



Sulla vicenda interviene anche Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale Fdi.

'Questa situazione – dichiara Pulitanò – riflette un approccio amministrativo inerte e lascivo nei confronti delle regole e della comunità. Lasciare che il sub-concessionario non adempia ai suoi obblighi per anni significa ignorare consapevolmente il ruolo di vigilanza che compete all’Amministrazione. Ci chiediamo come sia possibile che il Comune non abbia ancora revocato la convenzione, come previsto dal bando in caso di mancato rispetto delle garanzie. È ora che la giunta di Nonantola si assuma le proprie responsabilità. I cittadini meritano chiarezza e trasparenza – conclude Pulitanò – e Fratelli d’Italia continuerà a vigilare a tal proposito perché soprattutto non passi il principio che esistano associazioni sportive privilegiate a pesante svantaggio di altre. Chiediamo che il sindaco spieghi quali azioni intenda intraprendere per porre fine a questa situazione di illegalità e per tutelare finalmente gli interessi della comunità'.