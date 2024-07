'Già nel 2021 il velox di Modena finì nel mirino di FI per taratura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

caso-velox sono gli esponenti di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis.Già nel 2021, proprio il capogruppo Giacobazzi, presentò una dettagliata interrogazione, anche sulla base di una segnalazione dell’associazione “Ruote Libere” di Cinzia Franchini, per cercare di comprendere e chiarire l’effettiva taratura degli apparecchi autovelox.

'Nonostante queste avvisaglie – commentano gli azzurri Platis e Giacobazzi – prendiamo atto che i comuni di Modena e Formigine hanno preferito ‘tirare dritto’. Piccola, ma significativa curiosità: proprio nel giorno del sequestro degli autovelox, il Comune di Modena ha affidato la sostituzione all’azienda al centro della vicenda giudiziaria una manutenzione straordinaria. L'impianto posto all’uscita 6 della tangenziale era andato in blocco pochi giorni prima, esattamente il 06/07/2024. Per questo è stato richiesto l'intervento previsto dal contratto di manutenzione alla Sicursat srl. La ditta, visto il guasto fisico, ha chiesto al Comune 1.189,50 euro per sostituire l’hard-disk. Durante questo intervento, i tecnici della ditta hanno rilevato che erano danneggiati anche i banchi di memoria RAM. Così il Comune di Modena si è affrettato, proprio ieri, a impegnare altri 1.024,80 euro per rimettere in piena funzione l’impianto oggetto di possibile sequestro'.