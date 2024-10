Gidari (Fi): 'Ecco come affrontare crisi abitativa in Emilia Romagna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In molte città italiane gli affitti stanno crescendo a dismisura, e questo rende difficile per le fasce più deboli – come giovani, famiglie monoreddito e anziani – trovare una casa dignitosa. Incentivare i proprietari a offrire canoni più bassi potrebbe essere un passo importante verso la risoluzione di questo problema - spiega Gidari -. Un altro punto focale della proposta è la creazione di fondi di garanzia specifici per gli affitti, finanziati congiuntamente da aziende, enti pubblici e associazioni. Questi fondi, insieme a polizze assicurative agevolate, potrebbero contribuire a ridurre il rischio percepito dai proprietari, molti dei quali preferiscono lasciare i propri immobili sfitti piuttosto che affittarli a soggetti considerati economicamente fragili. Dobbiamo sbloccare il patrimonio immobiliare inutilizzato e metterlo al servizio della comunità, soprattutto nelle grandi città dove l'offerta abitativa è insufficiente.

La proposta guarda anche a modelli già esistenti in altri Paesi europei, come la Francia, dove agevolazioni fiscali premiano i proprietari che offrono alloggi a canone calmierato. Una riforma di questo tipo in Italia potrebbe rappresentare una svolta, soprattutto nelle città in cui la domanda supera di gran lunga l'offerta di case a prezzi accessibili'.

Il candidato di Forza Italia ha inoltre posto l'accento sulla necessità di una stretta collaborazione tra settore pubblico e privato per affrontare la crisi abitativa in modo strutturale e duraturo. 'Non è sufficiente aumentare l'offerta di alloggi o liberalizzare il mercato: è necessario creare un sistema di tutele condiviso tra banche, assicurazioni e istituzioni. Solo attraverso una visione coordinata possiamo sperare di migliorare la situazione - conclude -. Serve un approccio pragmatico e inclusivo, che mira a tutelare sia gli interessi dei proprietari che quelli degli affittuari. La proposta rappresenta una risposta concreta all’emergenza abitativa, mirando a ridurre il rischio di sfratti, incentivare gli affitti a canoni sostenibili e migliorare la situazione per le tante famiglie che oggi faticano a trovare una casa'.