Giovanardi: 'Stop a relazione con Israele? Mi dissocio da De Pascale'

'Ho giurato più volte sulla Costituzione italiana come ministro della Repubblica e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, orgoglioso di rappresentare l'Emilia-Romagna nel governo del Paese e anche in Parlamento, dove sono stato vicepresidente della Camera dei deputati. Non posso pertanto che dissociarmi pubblicamente, anche a nome di tanti emiliano romagnoli che la pensano come me, dalla trovata della regione Emilia-Romagna e del comune di Bologna di interrompere le relazioni con Israele, schierandosi oggettivamente dalla parte di un gruppo di criminali di guerra come Hamas, che mercanteggia sugli ostaggi e teorizza apertamente l'obiettivo di cancellare Israele 'dal fiume al mare', obiettivo che ha tentato di raggiungere il 7 ottobre, ricollegandosi alla più bieca tradizione dell'antisemitismo nazista'. Lo scrive Carlo Giovanardi, di Popolo e Libertà.

'La Resistenza al nazifascismo stava con gli Alleati, anche se per liberarci hanno bombardato il nostro Paese - conclude Giovanardi -, addebitando giustamente a Hitler e Mussolini la colpa di quello che stava accadendo'.