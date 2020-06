Gioventù Nazionale Modena, presidio al Monumento ai Caduti

'L’attualità ci sta consegnando delle immagini cupe. L’isteria globale attraverso l’ennesimo prodotto preconfezionato del Black Lives Matter ha rimesso in moto le anonime orde talebane del pensiero unico con il tacito consenso di una sinistra di fatto accondiscendente che tace di fronte ad una follia iconoclasta senza precedenti'. Così in una nota Gioventù Nazionale Modena, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che oggi ha organizzato un presidio simbolico il Monumento ai Caduti di Modena. 'Uno dei monumenti modenesi che meglio simboleggia ciò che la sinistra vorrebbe farci dimenticare in nome di un’eguaglianza culturale che parte dall’annientamento delle nostre radici - afferma Lorenzo Rizzo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale - Nascosta dietro un hashtag, la protesta ha assunto dei connotati minacciosi e la sua degenerazione europea, e italiana, ci indigna particolarmente. Un anacronistico revisionismo storico pregno di ideologismo e mistificazioni sta portando ad abbattere, deturpare e censurare simboli e figure consegnate alla storia. Le statue di Churchill, Colombo, Montanelli, persino di Giulio Cesare, sono state oltraggiante in ogni modo poiché dichiarate simboli di razzismo da un processo sommario condotto da personaggi la cui esistenza è nulla sotto i piedi di queste statue. Per questo - conclude Rizzo - di fronte a questo piano di riscrivere la storia abbiamo deciso di tutelare uno dei monumenti modenesi già imbrattato in passato e che meglio simboleggia che senza Storia non può esserci Futuro. Difendendo i simboli della storia, difendiamo il nostro futuro dal rozzo oscurantismo della sinistra'.