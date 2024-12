Giunta De Pascale, Baruffi super assessore: vince il Pd su Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

unico modenese nella giunta regionale di De Pascale. Il Pd a traino Bonaccini-Vaccari-Sabattini ha avuto quindi la meglio su Muzzarelli che puntava a un posto in giunta per sè o per Maria Costi, con la quale era pronto a fare un asse ex Ds-cattolici.A Baruffi vanno deleghe pesantissime (programmazione strategica e attuazione del programma, programmazione fondi europei, bilancio, patrimonio, personale, montagna e aree interne) tra le quali la stessa montagna sulla quale Muzzarelli ha più volte puntato in campagna elettorale.Baruffi, uomo fidatissimo di Bonaccini, rappresenta quindi la piena continuità tra le vecchia giunta e il new deal e tiene fuori lo storico avversario modenese dell'ex presidente. A quanto pare Muzzarelli dovrà accontentarsi della presidenza di una commissione (non quella alla sanità, forse quella alle attività produttive) mentre per la presidenza della Assemblea legislativa potrebbe sperare Maria Costi, la grande esclusa modenese.

Sul fronte dell'opposizione al momento Giancarlo Tagliaferri è in pole per la vicepresidenza, sopravanzando la collega di partito in Fdi Annalisa Arletti. La Arletti potrebbe puntare a sua volta alla presidenza della commissione Bilancio, destinata alla opposizione. La rieletta Marta Evangelisti sarà capogruppo di Fdi, mentre per la guida del gruppo di Forza Italia Piero Vignali dovrebbe farcela rispetto a Valentina Castaldini che dovrà accontentarsi del ruolo di questore.

Ancora punto interrogativo rispetto al futuro di Elena Ugolini: continua per lei il braccio di ferro con Marco Mastacchi per il ruolo di capogruppo di Rete Civica.

g.leo.