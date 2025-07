Golinelli (Lega): 'Col Pd cosa pubblica ridotta a cosa nostra? Non volevo alludere alla mafia'

'In riferimento alla mia recente dichiarazione sul caso Amo 'Una vergogna politica targata Pd, cosa pubblica gestita come fosse cosa nostra' e 'altro che malagestione: la gestione della cosa pubblica ridotta a cosa nostra, ci tengo a chiarire che l’espressione “Cosa Nostra” non voleva in alcun modo alludere a legami con la mafia'. Così il segretario provinciale Lega di Modena Guglielmo Golinelli sulle sue dichiarazioni di due giorni fa.

'Il termine è stato usato in senso politico, per descrivere una gestione del bene pubblico che appare, più come cosa propria che come cosa pubblica' - chiude Golinelli.