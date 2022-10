Governo Meloni, ecco l'elenco (quasi) definitivo dei ministri

Matteo Salvini alle Infrastrutture ma con il ruolo di vicepremier (ruolo condiviso anche da Antonio Tajani a cui andrebbe il ministero degli Esteri), Matteo Piantedosi all’Interno, Carlo Nordio alla Giustizia, Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme istituzionali, Giancarlo Giorgetti all’Economia e Guido Crosetto allo Sviluppo economico. Dopo l’incontro di ieri pomeriggio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è cominciata a circolare una bozza dei possibili ministri.Giorgia Meloni – Presidente del ConsiglioAntonio Tajani (Forza Italia) – ministro degli Esteri e vicepresidenteMatteo Salvini (Lega) – ministro delle Infrastrutture e vicepresidenteMatteo Piantedosi ministro degli InterniGiancarlo Giorgetti (Lega) – ministro dell’EconomiaGuido Crosetto (Fratelli d’Italia) – ministro dello Sviluppo economicoCarlo Nordio (Fratelli d’Italia) – ministro della GiustiziaFrancesco Rocca – ministro della SaluteAdolfo Urso (Fratelli d’Italia) – ministro della DifesaGilberto Pichetto Fratin (Forza Italia) – ministro della Transizione ecologicaMarina Calderone – ministro del LavoroGiuseppe Valditara (Lega) – ministro dell’IstruzioneAnna Maria Bernini (Forza Italia) – ministro dell’UniversitàGiordano Bruno Guerri – ministro della CulturaDaniela Santanchè (Fratelli d’Italia) – ministro del TurismoMaurizio Lupi (Noi con l’Italia) – ministro per i Rapporti col ParlamentoRoberto Calderoli (Lega) – ministro per gli Affari regionali e autonomieAlessandro Cattaneo (Forza Italia) – ministro dell’Innovazione tecnologicaDeborah Bergamini (Forza Italia) – ministro della Pubblica AmministrazioneNello Musumeci – ministro per il SudSimona Baldassarre (Lega) – ministro alla DisabilitàElisabetta Alberti Casellati (Forza Italia) – ministro delle RiformeRaffaele Fitto (Fratelli d’Italia) – ministro per gli Affari europeiGianmarco Centinaio (Lega) – ministro all’Agricoltura