'Governo Meloni, legge di bilancio insufficiente, sbagliata e iniqua'

'Quella presentata oggi dal Governo è una legge di bilancio insufficiente, sbagliata e iniqua'. Lo scrive sui social il presidente della Regione e neo candidato alla segreteria nazionale Pd Stefano Bonaccini commentando la manovra presentata oggi dall'Esecutivo 'Insufficiente perché stanzia poche risorse per affrontare il caro bollette per famiglie e imprese. Si prospetta un 2023 molto difficile per gli italiani e queste risorse non basteranno che per pochi mesi. E poi, si salvi chi può? - scrive Bonaccini -. Sbagliata perché disperde le poche risorse disponibili in mille rivoli, senza una scelta netta e secca a favore dei redditi medio-bassi e bassi e delle imprese più esposte. La sola inflazione si mangerà la differenza e, a conti fatti, è un taglio orizzontale per sanità, istruzione ed assistenza'.'Per questo è anche una manovra iniqua: tagliare il reddito di cittadinanza per fare cassa è davvero inaccettabile - continua Bonaccini -. Piuttosto lo si riformi, se si hanno idee e proposte, mentre così andremo a sbattere. Le promesse elettorali sono già svanite (a proposito, nessuna riforma fiscale ma un nuovo condono sì). Bene che il Pd presenti subito una contromanovra e che si scenda in piazza tra le persone il 17 dicembre'.