Gradimento dei sindaci: Mezzetti è nella top ten

Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Chiude il terzetto di testa un altro governatore di centrodestra, Alberto Cirio (Piemonte, 59%) per la prima volta sul podio. Nei primi dieci, altri due presidenti di centrosinistra, sono all'8° posto Michele De Pascale (Emilia-Romagna, 54%) e Stefania Proietti (Umbria, 52%) decima a pari merito con Attilio Fontana (Lombardia, 52%).Tra in sindaci è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre in terza posizione si piazzano alla pari Gaetano Manfredi (Napoli, 61%) e Vito Leccese (Bari, 61%). Sono questi gli amministratori locali che conquistano le simboliche medaglie d'oro, d'argento e di bronzo nella particolare classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.Nella parte alta della classifica si trova un altro gruppo che ex aequo occupa la quinta posizione con il 60%. Si tratta di Mattia Palazzi (Mantova), Paolo Calcinaro (Fermo), Mario Conte (Treviso) e Pierluigi Biondi (L'Aquila). In nona posizione altro ex aequo tra 7 primi cittadini che raggiungono il 59%.Tra questi Clemente Mastella (Benevento), Jamil Sadegholva (Rimini), Valeria Cittadini (Rovigo), Chiara Frontini (Viterbo), Alan Fabbri (Ferrara), Beppe Sala (Milano), Massimo Mezzetti (Modena), pur in leggero calo. Tra i sindaci delle altre grandi città, Matteo Lepore (Bologna 53,5%) si piazza in 58° posizione, mentre Stefano Lo Russo (Torino 50,5%) è 72°. La sindaca di Firenze Sara Funaro con il 55% conquista la 34° posizione, mentre il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri con il 47% è all'89° posto, anche se in recupero rispetto al Governance Poll dello scorso anno.'I sindaci sono sempre di più l'architrave della tenuta del Paese perché in prima linea nel rispondere ai bisogni e alle richieste dei cittadini, anche quando si tratta di questioni non di loro stretta competenza. Al Governo vorrei dire che le politiche che faticosamente attuiamo nelle città non riguardano solo la tenuta dei servizi, ma l'innovazione sociale e questo si fa nonostante i continui tagli di risorse praticati dal governo centrale. Per questo motivo ritengo che essere risultato tra i primi dieci sindaci in Italia, su quasi cento, nella classifica del gradimento, dopo solo un anno di mandato e con una ancora parziale attuazione del programma elettorale, è motivo di soddisfazione -. dice il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti -.Grazie ai modenesi per il loro giudizio e per tutti gli stimoli che mi arrivano quotidianamente attraverso tanti canali e ai quali tento, compatibilmente con gli impegni, di rispondere. Il lavoro da fare è ancora tanto e speriamo di migliorare ancora', aggiunge.