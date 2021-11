Green Pass, le contraddizioni di una piazza scaricata dalla sinistra

Certo, le contraddizioni e gli aspetti controversi non mancano nelle piazze no Green Pass che continuano a riunirsi a Modena come nel resto d'Italia. Contraddizioni di merito, rispetto ad alcune teorie quantomeno bizzarre dal punto di vista medico, e contraddizioni di metodo, rispetto alla presenza (sempre meno dietro le quinte), di una organizzazione marcatamente di estrema destra.Ieri non abbiamo taciuto , del resto, l'ingombrante partecipazione in prima fila all'evento di piazza Tienanmen di esponenti di primo piano del circolo identitario della Terra dei Padri, una polarizzazione politica che ha portato alcuni esponenti del nucleo fondativo, Modena Libera, a staccarsi dal gruppo originario.Detto questo, maturata questa consapevolezza, sarebbe profondamente sbagliato demonizzare una piazza che - nella sua partecipazione popolare - è tutt'altro che politicamente marcata. In piazza, anche ieri, vi erano famiglie, ragazzi, anziani che certamente non si sarebbero riconosciuti negli slogan e nei simboli di estrema destra, ma che in quella manifestazione hanno trovato un conforto alle proprie aspirazioni, alla propria rabbia e alla propria frustrazione per una norma - quella su Green Pass - che rappresenta una rivoluzione dal punto di vista delle regole della convivenza civile e una indubbia forzatura costituzionale.Le canzoni dal palco, il senso di comunità, i fiori e i sorrisi dei partecipanti, completamente distanti da ogni forma di violenza, non possono essere derubricati a eventi degeneri da reprimere e vietare. Raccontare la piazza di ieri, relegata in un parcheggio, con gli occhi degli ambulanti del Novi Sad, infastiditi dalla difficoltà per l'assenza di posti auto, è un esercizio che non rende giustizia ai fatti. Per non parlare della critica per l'assenza di mascherine, una abitudine ormai consolidata in ogni evento pubblico (bastava fare due passi in centro storico all'ultima manifestazione sul cioccolato) per rendersene conto.I fatti, come detto, raccontano di un evento pieno di contraddizioni, ma dal quale emerge un anelito di contestazione positiva, di senso di comunità e finanche di bisogno di libertà che va ascoltato, in particolare da quella parte politica, il centrosinistra, che ha sempre cercato nelle piazze, nella adesione popolare di base, la linfa vitale alle proprie battaglie politiche. Criminalizzare questo dissenso, questa 'partecipazione antisistemica', per usare un concetto pomposo, è ingiusto non solo per i partecipanti all'evento, le cui posizioni mortificate e inascoltate in questo modo finiscono inevitabilmente per radicalizzarsi, ma anche per coloro che oggi difendono le norme sul Green Pass e che domani potrebbero voler esprimere il proprio 'no' su un altro tema.