Green pass, odg M5S per abolirlo. Ma Conte frena i parlamentari

Nonostante i dati epidemiologici sulla diffusione del Covid-19 siano incoraggianti, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha invitato i parlamentari pentastellati a mantenere una linea cauta e prudente, in coerenza con quanto fatto finora. Lo ha fatto oggi durante un'assemblea in videocollegamento convocata per frenare l'iniziativa di alcuni parlamentari del M5s intenzionati a presentare un ordine del giorno sulla fine dell'emergenza sanitaria e il green pass rafforzato. Conte, secondo quanto riferito, avrebbe chiesto di evitare posizioni troppo radicali su questi temi delicati, ribadendo che le misure sono ancora necessarie perchè il Paese non è fuori dall'emergenza pandemica. Il contenuto dell'odg, avrebbe evidenziato Conte, andrebbe infatti in direzione contraria alla linea portata avanti finora dal Movimento.'Il fatto che si preannunci un ordine del giorno, francamente rischia di dare meno forza politica al Movimento. Cerchiamo anche di fare sintesi: noi siamo quelli della responsabilità che oggi iniziano a dialogare con il governo, senza fughe in avanti, senza fughe isolate, senza dimostrazioni di protagonismo' - ha detto Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea dei parlamentari del M5s, come riferisce la agenzia Nova.