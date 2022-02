Guerra in Ucraina, Biden evoca la Terza guerra mondiale

'L'alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale'. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden evocando lo spettro del terzo conflitto planetario.'Ci sono due opzioni - ha sottolineato Biden, in un'intervista al podcaster Brian Tyler Cohen - Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto'.Il presidente russo Vladimir Putin, attaccando l’Ucraina, 'sta ottenendo esattamente l’effetto opposto di quello che voleva. Il mio obiettivo dall’inizio era tenere unite la Nato e l’Ue. Perché Putin pensava di poter dividere la Nato, creando un varco a lui utile. E questo non è successo'.Intanto arrivano nuovi aiuti all’Ucraina da parte degli Stati Uniti.La Russia intensifica parallelamente la sua offensiva sull’Ucraina, dopo che il governo di Kiev ha rifiutato i negoziati. 'Attualmente, tutte le unità hanno ricevuto l’ordine di ampliare l’offensiva in tutte le direzioni, in accordo con il piano di attacco', ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Vladimir Putin avrebbe chiamato anche i riservisti. 'Dopo il rifiuto di Kiev di negoziare, tutte le unità militari russe hanno ricevuto l’ordine di sviluppare l’offensiva su tutti i fronti in linea con il piano stabilito'.