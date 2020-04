Hera, Giacobazzi sarà vicepresidente: pronto compenso da 89mila euro

L'ex assessore all'urbanistica Gabriele Giacobazzi è il vicepresidente designato di Hera e Marina Vignola viene riproposta nel consiglio di amministrazione in vista dell’assemblea del prossimo 29 aprile. Giacobazzi è stato designato direttamente da parte del Comune di Modena, la Vignola congiuntamente con gli altri soci pubblici modenesi riuniti nell’assemblea del contratto di sindacato.

Per questo incarico il vicepresidente uscente Giovanni Basile lo scorso anno ha percepito un compenso di 89mila euro.

Lo ha annunciato poca fa il sindaco Gian Carlo Muzzarelli durante il Consiglio comunale di oggi ricordando il percorso che ha portato alla designazione di Giacobazzi. Per il ruolo di vicepresidente si erano proposti anche Antonio Cherchi, Gabriele Giacobazzi, Alessandro Levoni, Marco Augusto Pellegrini, Diana Rizzo del collegio sindacale Bper, Susy Simonini, Massimiliano Stradi.

Gabriele Giacobazzi, 70 anni, è da tempo un fedelissimo di Muzzarelli. Oggi è presidente dell’Ordine degli Ingegneri, incarico per il quale si era dimesso nel 2018 da assessore a Modena dopo 6 anni in giunta (entrò col famoso rimpasto della consigliatura Pighi). In precedenza, è stato presidente della cooperativa Politecnica, nel settore progettazione, e ha presieduto l’Oice, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di progettazione aderente a Confindustria. È professore a contratto alla facoltà di Ingegneria Unimore.

Marina Vignola, 50 anni, è professore associato alla facoltà di Economia Unimore. Tra il 2009 e il 2014 è stata consigliera provinciale eletta nella lista del Pd. Come economista il suo principale ambito di ricerca riguarda la gestione e l’internazionalizzazione delle imprese. È componente del cda di Hera spa dal 2017.