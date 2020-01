I più votati a Modena: Maletti e Bertolini al top in PD e Lega

Per la lista Bonaccini Presidente la più votata è stata Chiara Giovenzana (778), per Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista Paolo Trande (1.331), per Europa Verde Lillo Bruno Cerami (124); per +Europa Paolo Cristoni (38), per Volt Emilia Romagna Alessandro Lima (130).

Per il Movimento 5 Stelle i principali candidati votati sono stati Giulia Gibertoni (188), per Potere al Popolo Alice Miglioli (70); per l'Altra Emilia Romagna Stefano Lugli (43); per il Partito Comunista Gian Luca Goldoni (4); per il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità Ivan Catalano (35).