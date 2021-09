I sindacati sdoganano un passaporto sanitario per poter lavorare

'Il governo ci ha informati che approverà un decreto per rendere il Green pass obbligatorio sui posti di lavoro pubblici e privati'. Con queste parole il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri dopo l'incontro a Palazzo Chigi sdogana di fatto il green pass per lavorare in Italia,'Abbiamo chiesto la gratuità dei tamponi fino a fine anno - dice poi lo stesso Bombardieri insieme al segretario di Cgil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri-. Il governo ci ha ringraziato del confronto, non ha dato risposte rispetto al provvedimento definitivo, ci auguriamo che tenga conto di queste riflessioni. Abbiamo ribadito al governo che noi pensiamo che la strada migliore sia quella di un provvedimento legislativo per l'obbligo vaccinale. Siamo stati informati che invece la discussione non prevede almeno per ora questa scelta. Non è esclusa, ma per non prevista'.I sindacati si sono limitati a chiedere che per i lavoratori senza Green Pass non siano previsti né licenziamenti né demansionamenti strutturali e che i tamponi ai lavoratori privi di Green Pass siano gratuiti.La cabina di regia di governo sul nuovo decreto per l'estensione dell'obbligo di Green pass è convocata domattina alle 10.30 a Palazzo Chigi.