I Verdi bocciano già Bonaccini: 'Questa giunta grave errore politico'

'Dal campo largo per vincere le elezioni alla giunta monocolore, per problemi interni al PD, che rende problematica la svolta verde prevista dal programma. I Verdi-Europa Verde dell'Emilia-Romagna ritengono un grave errore politico del Presidente Bonaccini aver ristretto il campo largo che ha permesso di vincere le elezioni ad una Giunta, di fatto, monocolore che risponde a logiche interne al Partito Democratico'. Sono passate meno di tre settimane dalla festa in piazza per la vittoria di Bonaccini, ma i Verdi che hanno sostenuto la coalizione del governatore riconfermato ora hanno toni decisamente diversi nei confronti di Bonaccini stesso.



'Questa scelta politica sbagliata archivia una coalizione vincente e rende problematica la svolta verde prevista dal programma che i Verdi hanno contribuito a scrivere e che con le loro competenze possono contribuire a realizzare. I Verdi-Europa Verde dell'Emilia-Romagna fanno gli auguri di buon lavoro alla loro consigliera regionale Silvia Zamboni che con la sua esperienza e la sua attività, in collegamento con i Verdi presenti sui territori, opererà perchè la svolta verde in Emilia-Romagna diventi davvero la priorità dei prossimi anni di governo della Regione'.