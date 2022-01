'Il Comune usi gli indennizzi per impatto inceneritore per bollette più leggere'

Utilizzare in via straordinaria gli indennizzi di 'mitigazione ambientale' versati da Hera per il termovalorizzare per mitigare il caro bollette che pesa su famiglie e imprese, in particolare del settore ceramico. La proposta, che riprende un tema riportato già mesi fa dallo stesso capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, rilancia la sfida all'amministrazione con una mozione.Il documento si riferisce in particolare alle risorse che l'azienda versa all'amministrazione sin dal 2012, in forza di una convenzione per compensare il disagio ambientale arrecato alla città dalla presenza dell'impianto pari a 8,33 euro per ogni tonnellata di rifiuti smaltiti. Una cifra che ammonta oggi a circa 1,8 milioni. Giacobazzi chiede pertanto di svincolare tali fondi, 'previo accordo con Hera e solo in via temporanea ed eccezionale' per destinarli 'alla compensazione anche parziale dei rincari in bolletta'.A chiedere con urgenza interventi sono anche Cgil, Cisl e Uil provinciali 'per garantire, da un lato che gli aumenti previsti non aumentino il disagio sociale e, dall'altro, per definire politiche energetiche nazionali atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe'. Ai gestori dei servizi energetici si chiede nello specifico di 'aumentare la possibilità di rateizzare gli importi, evitando che le famiglie incapienti possano rimanere al freddo e al buio in pieno inverno'.Cgil Cisl e Uil si rivolgono anche alla politica ma 'sono attive per fornire la massima assistenza a lavoratori, pensionati e disoccupati anche su questo fronte'.