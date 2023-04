'Il governo smetta di utilizzare migranti per generare tensioni e collabori con i sindaci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“È una situazione paradossale – continua Solomita – perché questo si è presentato agli italiani come il governo della sicurezza. Ma quale sicurezza può mai generarsi da una gestione dell’accoglienza dei migranti che non viene condivisa con i sindaci e i territori, che passa sopra alla testa di chi conosce la situazione locale, e dovrebbe invece essere coinvolto per far sì che non si generino situazioni problematiche e potenzialmente esplosive?La sicurezza si crea soltanto con il lavoro di squadra, nell’interesse di tutti: coniugando umanità, integrazione e ordine pubblico.Questa modalità, invece, non solo è irrispettosa, ma anche inefficace, mentre l’obiettivo di questo governo dovrebbe essere quello di trovare soluzioni, non di aumentare i problemi”.“Il modello di accoglienza diffusa che favorisce una corretta gestione è messo in crisi dalla difficoltà di reperimento di alloggi per l’affitto e dai tagli alle risorse destinate all’accoglienza che fanno andare deserti i bandi e acuiscono l’emergenza. Se il governo degli annunci e delle promesse manca di concretezza, siamo noi amministratori, che con la realtà dobbiamo confrontarci ogni giorno, a chiedere un rinsavimento: la gestione del fenomeno migratorio è complessa per tutti, ma è proprio per il bene di tutti che serve serietà. Il governo impari a collaborare con i sindaci e smetta di prendere decisioni che passano sulle loro teste.” - conclude il segretario PD--