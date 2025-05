Il Governo taglia sulla manutenzione delle strade ma spende 3,5 miliardi in armi per Kiev

'La stampa locale ha riportato ieri la notizia della riduzione del 70% delle risorse per la viabilità provinciale modenese, che passano così da 18 milioni a poco più di 8. Ogni cittadino potrà riflettere sulla gravità di questo provvedimento che andrà ad incidere sulla situazione già disastrosa del nostro territorio. Basti pensare che nel 2025 e nel 2026 su 7,2 milioni di euro destinati alle strade, il Governo ne taglia cinque, mentre complessivamente da adesso al 2028 si passerà da18 milioni a poco più di 8 milioni e mezzo. In questo modo si impedisce di assicurare la sistemazione e la manutenzione del reticolo viario della provincia di Modena, col rischio di dover chiudere ponti e strade, con conseguenze negative per cittadini e imprese'. Così in una nota il Movimento indipendenza Emilia Romagna.'Nel denunciare la gravità di questa situazione, non possiamo non rammentare i 3 miliardi e mezzo di euro che l’Italia ha “speso” per sostenere Kiev con di armi e munizioni da febbraio 2022 e il tetto superato del 2% per le spese militari che il Presidente del Consiglio ha orgogliosamente sbandierato, come se fosse un grande risultato.Riteniamo utile ricordare che lo stesso governo Meloni sta dando il via ad un investimento del tutto aleatorio come il Ponte sullo Stretto di Messina, mentre il ministero competente ha proceduto ai tagli di cui sopra che vengono applicati a tutte le province italiane. Il governo conferma la sua visione neo-liberale, con tagli a tutti i servizi, alla faccia della qualità di vita dei cittadini. Chiediamo quindi che si blocchino subito i miliardi sprecati per finanziare la guerra e le spese militari e con quelle enormi risorse si riassesti il territorio, si rigenerino le città e si investa per la messa in sicurezza delle strade, nell'interesse dei cittadini che quotidianamente le percorrono'.