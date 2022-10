Il leghista Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera

Il leghista Lorenzo Fontana ha appena ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ed è il nuovo presidente della Camera. A sancire il superamento del traguardo, con i voti anche di Forza Italia, è un lungo applauso in aula da parte dei deputati del centrodestra. In questo modo la nuova maggioranza ha completato l'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento: al Senato La Russa e alla Camera Fontana.I deputati del Pd Rachele Scarpa, Sara Ferrari ed Alessandro Zan avevano esposto in aula un grande striscione con la scritta 'No a un presidente omofobo pro Putin'.La candidata su cui si sono concentrati i voti Pd è stata Maria Cecilia Guerra, mentre il Terzo Polo ha votato per un'altro modenese, Matteo Richetti. Il M5s aveva puntato su Cafiero de Raho.