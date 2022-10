Il Papa: 'Esclusione dei migranti è schifosa, peccaminosa, criminale'

'Includere tutti. E oggi, nel giorno che Scalabrini diventa santo, vorrei pensare ai migranti. È scandalosa l’esclusione dei migranti. Anzi: l’esclusione dei migranti è criminale, li fa morire davanti a noi. E così, oggi abbiamo il Mediterraneo che è il cimitero più grande del mondo. L’esclusione dei migranti è schifosa, è peccaminosa, è criminale. Non aprire le porte a chi ha bisogno … “No, non li escludiamo: li mandiamo via”, ai lager, dove sono sfruttati e venduti come schiavi. Fratelli e sorelle, oggi pensiamo ai nostri migranti, quelli che muoiono. E quelli che sono capaci di entrare, li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo? Lascio la domanda, soltanto …'Papa Francesco lo dice nell’omelia della messa per il rito di canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti.'La fede cristiana sempre ci chiede di camminare insieme agli altri, mai di essere marciatori solitari; sempre ci invita a uscire da noi stessi verso Dio e verso i fratelli, mai di chiuderci in noi stessi; sempre ci chiede di riconoscerci bisognosi di guarigione e di perdono, e di condividere le fragilità di chi ci sta vicino, senza sentirci superiori - afferma il Papa -. Chiediamoci quanto siamo davvero comunità aperte e inclusive verso tutti; se riusciamo a lavorare insieme, preti e laici, a servizio del Vangelo; se abbiamo un atteggiamento accogliente – non solo con le parole ma con gesti concreti – verso chi è lontano e verso tutti coloro che si avvicinano a noi, sentendosi inadeguati a causa dei loro travagliati percorsi di vita. Li facciamo sentire parte della comunità oppure li escludiamo? Ho paura - ammette - quando vedo comunità cristiane che dividono il mondo in buoni e cattivi, in santi e peccatori: così si finisce per sentirsi migliori degli altri e tenere fuori tanti che Dio vuole abbracciare'.La canonizzazione dei due religiosi si è svolta questa mattina, nella Piazza della Basilica di San Pietro – Città del Vaticano, all’interno della celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco. Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza della Giunta dell’Emilia-Romagna, anche l’assessore regionale Alessio Mammi. Un evento religioso dal grande valore umano e sociale che conclude il processo di canonizzazione dei due Beati.Giovanni Battista Scalabrini (Fino Mornasco, 1839 - Piacenza, 1905) fu vescovo di Piacenza e Fondatore della Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo.Artemide Zatti (Reggio Emilia, 1880 – Argentina, 1951) fu laico professo della Società Salesiana di San Giovanni Bosco.