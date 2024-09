Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E su questo non si può discutere', tira dritto Francesco che apre invece sulla pillola: 'Un'altra cosa sono i metodi anticoncettivi. Sono un'altra cosa. Non confondere'. Ma sull'aborto, ha ribadito, 'non si può discutere, scusami - ha detto alla giornalista che ha posto la domanda - ma è la verità'.Papa Francesco torna dunque senza mezzi termini a condannare l'aborto e plaude, anche parlando alla stampa internazionale, a Re Baldovino che per non firmare 'una legge di morte', come la chiama lo stesso Pontefice, si dimise. 'Un politico con i pantaloni', l'ha definito, e ha promesso ai belgi che sosterrà la sua causa di beatificazione perché un governante così 'è un santo'.La conferenza stampa in volo, al termine del viaggio in Lussemburgo e Belgio, è breve (considerato che il volo non è durato neanche due ore) ma densa di contenuti. Papa Francesco non si sottrae a nessuna domanda, neanche a quelle che fanno riferimento ai temi che hanno reso questo suo ultimo viaggio internazionale complicato: gli abusi da una parte e il ruolo delle donne nella Chiesa dall'altro.