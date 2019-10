Il Pd condanna le scritte ma accusa la Lega di strumentalizzare

Nel mirino del Pd modenese, intervenuto nel pomeriggio per condannare le scritte ingiuriose apparse a Medolla (Mo) contro i due agenti di Polizia uccisi a Trieste, l'on. leghista Golinelli, responsabile, secondo i Dem, di essersi improvvisato imbianchino per fini ellettoralistici.



La nota del Pd Area Nord: “Come Pd dell’Area Nord condanniamo con forza l’oltraggio nei confronti della memoria dei due agenti uccisi a Trieste ed esprimiamo solidarietà nei confronti di tutte le forze dell’ordine. Auspichiamo che gli investigatori possano al più presto far luce su tutta la vicenda affinché gli autori di un gesto così vile siano chiamati a rispondere di una violenza becera e offensiva. Nel contempo denunciamo come l’intera vicenda sia stata strumentalizzata a chiari fini elettoralistici da parte della Lega e del deputato Golinelli che si è improvvisato imbianchino. Speriamo almeno che nel suo impulso riparatorio abbia consentito alle forze dell’ordine incaricate di compiere tutti i rilievi del caso sulle scritte incriminate”.