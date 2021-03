Il Pd di Letta continua sulla scia di Zingaretti e conferma Vaccari

I modenesi Stefano Vaccari e Manuela Ghizzoni sono stati confermati nella nuova Segreteria nazionale del Pd dal neo-segretario Enrico Letta. Stefano Vaccari, quindi, si occuperà ancora dell’Organizzazione del Partito come con Zingaretti, mentre Manuela Ghizzoni si occuperà di Istruzione, Università e Ricerca.'Con queste nomine si premiano il merito, la competenza e la passione politica - afferma il segretario provinciale Pd Davide Fava -. Come Pd modenese non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la scelta di Letta, nell’auspicio che il lavoro complessivo della Segreteria possa essere proficuo non solo per il bene del Partito, ma soprattutto a beneficio del Paese”.