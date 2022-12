Il PD in cerca del nuovo PD: per il manifesto dei valori interpellati iscritti e circoli

Sul nuovo manifesto del Pd anche gli iscritti e i circoli potranno prendere parola e dire la loro, prima che venga approvato. Il partito in Emilia-Romagna ha infatti deciso di contattarli per chiedere il loro contributo.

Lo ha detto oggi il segretario regionale dem Luigi Tosiani, dopo aver partecipato ieri alla riunione del comitato nazionale costituente, chiamato a redigere appunto il nuovo manifesto dei valori del Pd. 'Insieme al collega Michele Fina- spiega Tosiani dal suo profilo social- a tre segretari di federazione e tre segretari di circolo rappresenteremo la dimensione territoriale del Pd con grande impegno e dedizione'.

La discussione sul nuovo manifesto dem, a 15 anni dalla fondazione del partito, 'è un passaggio importante del nostro congresso- afferma Tosiani- sono i valori che ci tengono assieme, le ragioni che ci hanno spinto a costruire una comunità di idee, proposte, persone.



E lo sforzo dovrà essere all'altezza di quell'atto fondativo'. Il Pd, sostiene il segretario emiliano-romagnolo, deve essere un 'partito che attinge le risorse migliori dai territori, che restituisce centralità ai circoli, in grado dare valore al lavoro delle amministratrici e degli amministratori locali. Un partito delle persone, che tiene assieme l'ambizione di essere una forza di cambiamento della società e la capacità di governo, per tradurre in proposte e atti concreti quella tensione ideale'. Per questo motivo, spiega Tosiani, 'abbiamo deciso di contattare gli iscritti, i circoli del Pd Emilia-Romagna per chiedere loro un contributo su questa nostra discussione, perchè la voce della nostra comunità stia dentro la discussione nazionale, perché con fiducia e passione possiamo essere insieme protagonisti di questo percorso di rigenerazione'.