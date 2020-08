Il PD plaude al DL Agosto: misure importanti per lavoratori e imprese

“Il ‘decreto-Agosto’, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto, introduce importanti misure in tema di lavoro ed economia: il senso politico è quello di non lasciare indietro nessuno e allo stesso tempo introdurre carburante nel motore del Paese. Il prolungamento della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga e dell’assegno ordinario; il blocco dei licenziamenti per le aziende che beneficiano della CIG; il prolungamento di NASPI e indennità di disoccupazione mensile; il rinnovo del reddito di emergenza per famiglie in estrema difficoltà; l’introduzione di una indennità per i lavoratori stagionali che hanno pagato a così alto prezzo i mesi di lockdown rappresentano scelte politiche non scontate, ma fondamentali per milioni di lavoratori e per la tenuta del sistema Paese in autunno. Come Pd dobbiamo rivendicarle con orgoglio, se è vero che il nostro compito, come partito di sinistra, è quello di fornire aiuto concreto a chi è in difficoltà. D’altra parte vi sono sgravi contributivi per le imprese che richiamano in azienda i dipendenti o che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato; ulteriori fondi per le imprese, specie del settore del turismo e della ristorazione; riprogrammazione delle scadenze fiscali e rateizzazione dei versamenti tributari per i cittadini. Si cerca così di dare una spinta alla crescita nel medio-lungo termine. La destra sostiene a gran voce che il nostro partito è scollegato dalla realtà. Al contrario, noi crediamo che varare e saper spiegare nel dettaglio misure di questo tipo sia la migliore risposta che si possa dare”.



Alessandro Poggi

Responsabile Economia e Lavoro nella Segreteria provinciale Pd di Modena



Foto: PD Modena