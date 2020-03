Il sindaco di Ferrara contro Conte: 'Governo come Ponzio Pilato'

“Il governo è come Ponzio Pilato: scarica i problemi sui Comuni. Annuncia soldi che non ci sono e che non si sa quando e come arriveranno. Non c’è chiarezza per le fasce più deboli né per le potenziali nuove povertà. Noi amministratori faremo il nostro dovere come sempre, ma non siamo carne da macello. Da Palazzo Chigi è arrivato lo spot e nessun documento ufficiale: una brutta abitudine che si ripresenta”. Lo dice il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (Lega), vicepresidente Anci dell’Emilia-Romagna commentano le parole di ieri del premier Conte e del ministro Gualtieri sugli aiuti (promessi quasi 5 miliardi) alle fasce più povere.