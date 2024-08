Il sindaco visita centrali operative delle Forze dell'Ordine e del 118

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sindaco e vertici delle Forze dell'ordine hanno conversato con il personale in servizio che, anche a Ferragosto, garantisce la sicurezza e il presidio su Modena.

Un modo per dimostrare vicinanza a tutti coloro che sono al lavoro nei settori nevralgici per la città: sanità, mezzi pubblici, pulizia, senza dimenticare il lavoro degli agenti della Polizia stradale e Ferroviaria, la Protezione Civile e i volontari del ricco tessuto cittadino del terzo settore che in questi giorni sono impegnati per chi ha bisogno.

“Possiamo contare su professionisti preparati e su un prezioso lavoro di rete tra le Forze dell'Ordine – spiega il sindaco Massimo Mezzetti – il giorno di Ferragosto simboleggia il diritto al riposo ma, proprio per questo, è importante che ci sia chi in questa giornata lavora per tutta la comunità. E allora il nostro grazie è ancora più sentito e partecipe”.