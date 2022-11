'Il superbonus ha illuso sulla gratuità degli interventi

'Il Superbonus nasceva meritoriamente per rimettere in moto la nostra economia dopo la pandemia, ne abbiamo sempre condiviso le finalità, però il modo in cui è stato realizzato ha creato molti problemi e difficoltà. Segnalo a chi ha fatto la campagna elettorale dicendo che il Superbonus consente di ristrutturare casa gratuitamente che questo 'gratuitamente' pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi di euro e ha creato con un buco di 38 miliardi'. Lo ha affermato il premier del governo Italiano Giorgia Meloni. 'Parlare di gratuità con i soldi dei contribuenti è un concetto un po' bizzarro, ha prodotto una deresponsabilità, con prezzi non congrui e una distorsione sul mercato sul costo dei materiali. Il beneficio- rileva- è andato prevalentamente a favore dei redditi medio alti'.'Non si è mai visto nella storia italiana una misura che costasse così tanto per la finanza pubblica a beneficio di così pochi. Questa misura continua a favore di chi non si può permettere di ristrutturare la casa, le cose cambiano da oggi. Non c'è alcun intervento retroattivo' - ha affermato il ministro Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.