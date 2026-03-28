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Imu Ospedale Sassuolo, Severi (FI): 'In ballo milioni di euro pubblici. Il sindaco spieghi'

Imu Ospedale Sassuolo, Severi (FI): 'In ballo milioni di euro pubblici. Il sindaco spieghi'

'Trasparenza da garantire nel momento cui ci sono in ballo milioni di euro pubblici che, a seconda dell’esito del contenzioso, incideranno sul bilancio'

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'A seguito del nuovo atto avviato dalla giunta comunale di Sassuolo per la richiesta all’Ausl di Modena del pagamento di Imu per 1,6 milioni di euro (triennio 2020-2022), sul locale ospedale e al complesso quadro amministrativo e tributario in cui tale richiesta è stata avanzata, chiediamo che il sindaco faccia chiarezza ai cittadini sulla situazione in essere e sulla propria posizione. Senza polemica politica ma solo in onore della trasparenza che deve essere garantita nel momento cui ci sono in ballo milioni di euro pubblici che, a seconda dell’esito del contenzioso, incideranno comunque pesantemente, in positivo o in negativo, sul bilancio comunale'. Claudia Severi, coordinatrice comunale Forza Italia Sassuolo, interviene così sul caso sollevato da La Pressa.


'Da articoli di stampa riportati da una testata locale a tale richiesta è seguita la dichiarazione della dirigenza Ausl che oltre ad opporsi alla richiesta stessa ha auspicato un superamento del contenzioso anche attraverso una proposta di conciliazione per trovare una soluzione al pregresso - aggiunge Severi -. Nel pieno rispetto del grande lavoro fatto dagli uffici comunali per tutelare il bilancio pubblico e del diritto/dovere dell’amministrazione di agire in caso di crediti vantati, crediamo che ci sia bisogno di garantire chiarezza sul percorso e l’indirizzo che la giunta intende assumere, anche nei confronti di un tentativo di conciliazione con l’Ausl e, soprattutto, sugli effetti che un esito favorevole o contrario alle richieste del comune stesso potrebbe avere sul bilancio dell’ente”.

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