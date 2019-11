In 1.500 a cena con Zingaretti: qui di verde solo le lasagne

Cena Pd verso le regionali quasi 'sold out'. 'A quattro giorni dall'evento siamo gia' in quasi 1.500 prenotati', informano i segretari dem Paolo Calvano e Luigi Tosiani in un video postato sui social dal Dumbo space dove si svolgera' la cena elettorale di sabato con Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini. 'Non ci saranno i pullman dalla Lombardia, ma vi prometto che di verde ci saranno le lasagne', ironizza Tosiani.