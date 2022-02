In centinaia a Mestre per sostenere Barbara Balanzoni

Centinaia di persone oggi si sono date appuntamento a Mestre per sostenere la dottoressa Barbara Balanzoni che si è presentata alla sede dell’Ordine dei medici per essere ascoltata dal presidente dell'Ordine di Venezia sulle sue posizioni critiche sulla campagna vaccinale. La dottoressa Balanzoni è già stata sospesa dall'Ordine, ma da mesi continua la sua battaglia coi mezzi social a sua disposizione.Al termine dell'incontro la stessa dottoressa ha letto il verbale.'In relazione alla sua posizione antivaccinista e di violento contrasto alla gestione pandemica quotidianamente esternata sui principali social, la dottoressa presenta istanza di ricusazione dell'Ordine e richiede una risposta a distanza' - ha letto Barbara Balanzoni dando conto della sua scelta di ricusare l'Ordine non riconoscendo 'il potere disciplinare su di me in relazione a questo procedimento per violazione del diritto di difesa'.Accanto a Barbara Balanzoni centinaia di cittadini, alcuni dei quali giunti da Modena, che hanno manifestato per il diritto alla libertà di cura. Tra loro anche Stefano Puzzere la giornalista di Rete4 Raffaella Regoli