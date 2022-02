In Ucraina è guerra: 'Momento più buio dalla Seconda Guerra Mondiale'

Continuano dalle prime ore di questa mattina pesanti scontri alla periferia di Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, vicina al confine con la Russia. Dopo un pesante bombardamento, le divisioni corazzate russe sono avanzate fino alle porte della città.E l’esercito russo ha lanciato un pesante attacco sull’aeroporto militare di Hostomel, a 23 km da Kiev. Numerosi video postati dai cittadini sui social mostrano gli elicotteri d’assalto russi KA-52 e Mi-8 bombardare l’aeroporto. Secondo fonti militari ucraine, non confermate ufficialmente, i russi starebbero cercando di prendere possesso dell’aeroporto. I video mostrano almeno un elicottero russo abbattuto dalla contraerea ucraina.“Oggi abbiamo tenuto consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington. Abbiamo deciso, in linea con la nostra pianificazione difensiva per proteggere tutti gli alleati, di adottare ulteriori misure per rafforzare ulteriormente la deterrenza e la difesa in tutta l’Alleanza.“Questo è uno dei momenti più bui dalla Seconda Guerra Mondiale”. Così commenta l’invasione della Russia l’alto rappresentate per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. “Questa non è solo una violazione del diritto internazionale ma anche una violazione dei principi di coesistenza che sta costando molte vite” continua Borrell. L’Unione Europea risponderà nel modo più duro possibile, portando la Russia ad un isolamento senza precedenti, ha assicurato l’alto rappresentante.