'Quello della ceramica è un settore che rischia di essere smantellato dall’ideologia ecologista e dalla concorrenza sleale indiana - afferma l'onorevole Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d'Italia-ECR a Bruxelles -. Il nostro impegno è sostenere le industrie ceramiche e tutta la filiera in ogni sede, in particolare i distretti produttivi emiliano romagnoli, sedi di una delle eccellenze italiane che tutto il mondo ci invidia'.Graziano Verdi, neo presidente di CET (Federazione Europea dei produttori di piastrelle di ceramica) e vice Presidente di Confindustria Ceramica, ha aggiunto: “L’incontro con la delegazione di FdI ci ha consentito di riconfermare la necessità di procedere con la revisione del sistema ETS e l’applicazione di misure per salvaguardare il Fair Trade rispetto ai prodotti ceramici importanti in Europa. È necessario poi che si arrivi anche all’obbligatorietà dell’indicazione di origine dei prodotti per consentire al consumatore di fare scelte consapevoli e responsabili”.