'Infamanti accuse ad Alpini, chiesta archiviazione: quando le scuse?'

'Settimane di attacchi frontali e di fango gettato sul Corpo degli Alpini sulle presunte molestie avvenute durante il raduno di Rimini di due mesi fa, per poi scoprire che non solo a fronte di una gogna mediatica infinita venne presentata una sola denuncia in procura, ma che quella denuncia è stata anche archiviata dal procuratore capo di Rimini'.Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti commenta la decisione della Procura della Repubblica di Rimini di chiedere l'archiviazione dell'indagine sulle molestie denunciate da una ventiseienne durante l'adunata degli alpini, lo scorso maggio.'Non posso che sottoscrivere le parole del presidente dell’Associazione Alpini Sebastiano Favero il quale con amarezza ha constatato come si sparino sentenze senza avere alcuna prova, senza nemmeno avere il coraggio di chiedere scusa a posteriori.