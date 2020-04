'Io disumano? Cara Borgonzoni sono qua, non ho scelto sedie altrove'

'Da Venturi affermazioni disumane. E il trend dei dati sembra smentirlo categoricamente. Chieda scusa'. Così la senatrice della Legaaveva criticato il commissario ad acta per la gestione dell'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna per avere detto che 'alcune persone sarebbero sicuramente decedute anche senza il virus'.Parole che ieri hanno trovato la reazione netta diche, implicitamente, ha ricordato alla Borgonzoni la sua promessa non mantenuta circa il suo rimanere a Bologna anche in caso di sconfitta.'C'è una senatrice della Lega che mi dice che sono disumano - ha detto Venturi -. Ho fatto una affermazione da medico che credo non debba destare scandalo, ma se ho urtato la sensibilità di qualcuno chiedo scusa. Detto questo faccio presente alla senatrice della Lega che io sono ancora qui da pensionato. Non ho rifiutato un incarico nel momento delle difficoltà e non ho scelto sedie da un'altra parte. Io sono ancora qui e credo di poter chiedere il rispetto di tutti. Non sono disumano'.